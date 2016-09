Gratis wifi in New York afgesloten na misbruik door daklozen

De kiosks werden acht maanden geleden geïntroduceerd als opvolger van de gedateerde telefooncel. Iedereen kan er gratis zijn telefoon opladen en gebruik maken van internet. Er wordt echter al geruime tijd geklaagd dat daklozen de kiosks bezet houden en het gratis internet gebruiken om bijvoorbeeld porno te kijken.



,,Er zijn zelfs mensen die meubels hebben meegenomen en kampen bouwen rond de kiosks'', zegt Barbara A. Blair, voorzitter van een groep zakenmensen uit Manhatten, in de New York Times. ,,Het heeft gezorgd voor deze hele ongelukkige en trieste situatie.''



Misbruik

De organisatie achter LinkNYC heeft inmiddels aangekondigd maatregelen te nemen. Tot duidelijk is hoe het misbruik tegengegaan kan worden, wordt het internetgedeelte afgesloten. ,,De kiosks zijn niet ontworpen voor exclusief gebruik. We willen dat LinkNYC voor iedereen toegankelijk is en een welkome toevoeging is voor de buurten in New York.''



Ook burgemeester Bill de Blasio heeft de problemen rond de kiosks inmiddels hoog op de agenda gezet, zegt zijn woordvoerster. Het was op zijn initiatief dat de moderne telefooncellen in de stad verschenen, om de kloof tussen arm en rijk op digitaal vlak wat te dichten. ,,De burgemeester wil deze zaken echt aanpakken. Hij deelt de zorgen over rondhangende mensen en misbruik.''