Grenzen tussen landen weg voor dienstverleners

De diensteneconomie is nu goed voor 70 procent van het Bruto Nationaal Product en 90 procent van de nieuwe banen, maar volgens Brussel kan het nog veel beter. ,,Tien jaar geleden al besloten de lidstaten de sector open te gooien, dus het is hoogtijd. Als we niks doen stagneert de boel”, aldus Industriecommissaris Bienkowska.



Eén van de obstakels zijn de volgens Brussel onnodige en verouderde beroepseisen die lidstaten stellen aan bijvoorbeeld architecten, ingenieurs, advocaten, accountants en makelaars. Lidstaten moeten in die eisen, die gelden voor 50 miljoen mensen of 22 procent van de Europese beroepsbevolking, zelf het mes zetten.