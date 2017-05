'Griekenland is populairder dan ooit'

,,Van de economische crisis merk je niets meer. In toeristische plaatsten gaat het zelfs erg goed met de economie maar ook in het binnenland merk je als toerist niets van de problemen.” Sterker nog: ,,Doordat de salarissen in Griekenland ontzettend gedaald zijn, liggen de prijzen ook veel lager dan in Nederland. Uit eten is hier zeker de helft goedkoper”, zegt Nikolidakis.

Ook mensen die op vakantie niet in contact willen komen met de vluchtelingenproblematiek kan hij geruststellen. ,,Ik heb onlangs tien Griekse eilanden aan de Turkse kust bezocht. In totaal ben ik twee vluchtelingen tegengekomen. De kans dat je in Nederland een vluchteling tegenkomt, is groter dan in Griekenland.”

Reisorganisatie Corendon stelt eveneens dat het aantal vluchtelingen zeer beperkt is. ,,De problematiek is een stuk minder groot dan een aantal jaren geleden. Als je op de eilanden gaat rondrijden is het wel mogelijk dat je vluchtelingen aantreft, maar bij de hotels hoef je daar niet bang voor te zijn”, zegt Daisy Mijnals van Corendon. Overigens laten weinig mensen zich door vluchtelingen of andere crises weerhouden, merkt ze. ,,Griekenland is enorm in trek. Het is nog mei, maar we hebben dit jaar al meer reizen naar Griekenland verkocht dan ooit tevoren.”