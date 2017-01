Griekenland verrast door sneeuw

Medewerker ontkent geruchten New Yorks bur­ge­mees­ter­schap Hillary Clinton

0:55 In de weken na haar verlies in de Amerikaanse presidentsverkiezingen begon er een gerucht over Hillary Clinton rond te zingen: ze zou burgemeester van de stad New York willen worden. Die geruchten werden deze week sterker toen zowel de conservatieve site Newsmax als The New York Times er aandacht aan besteedden.