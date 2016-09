Grieks eiland Thasos voor de helft in brand

Zeker 31 doden na ketelexplosie in Bangladesh

9:19 Een ketelexplosie in een verpakkingsfabriek in de hoofdstad Dhaka in Bangladesh heeft dit weekeinde aan zeker 31 mensen het leven gekost. In de fabriek Tampaco Foils Ltd. ontstond na een enorme klap een brandende puinhoop. Autoreiten in Dhaka zeggen dat er in de fabriek veel ontvlambare chemicaliën waren opgeslagen.