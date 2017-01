Groenen verwachten weinig van nieuwe EU-voorzitter

,,Onze studie toont aan dat Malta volgens de criteria die Brussel zelf hanteert een belastingparadijs is. Het belastingsysteem is op zijn minst genereus, met grote bedrijven die niet meer dan 5 procent belasting op hun winst betalen", aldus de Duitse fiscaal woordvoerder van de Groenen Sven Giegold.



Het officiële tarief is 35 procent, maar dankzij de specifieke Maltese belastingwetgeving kunnen bedrijven hun afdracht tot 5 of soms zelfs 0 procent terugbrengen. Ook de belasting op intellectuele eigendomsrechten, een bekend achterdeurtje, is er superlaag, aldus Giegold. Zijn fractie brengt de studie uit op een strategisch moment: de voltallige Europese Commissie is vandaag bij de nieuwe voorzitter op bezoek, in de praktijk het feitelijke begin van een nieuw voorzitterschap. Precies om die reden beleggen Commissievoorzitter Juncker en premier Muscat later deze morgen in de hoofdstad Valetta een persconferentie.



Financiële belangen

In het rapport geven de Groenen aan dat het Middellandse Zeestaatje, in 2004 lid van de Unie geworden, tot over zijn oren in de financiële belangen en steun aan belastingontwijking zit. Er zitten op het eilandenrijkje relatief even veel banken en financiële instellingen als kerken (Malta staat bekend om zijn kerkdichtheid), meer dan 10.000 Maltezen (op een totale bevolking van 425.000) verdienen hun brood in de financiële dienstverlening.



Niet minder dan 45 op Malta gevestigde banken en accountantskantoren komen voor in de Panama papers. Daarin ook de namen van een minister en de kabinetschef van de premier, die volgens de Groenen nog gewoon in functie zijn. Allebei hadden zij offshore belangen en stonden zij in contact met de zakelijk dienstverlener Mossack Fonseca, die ervan wordt verdacht miljarden op buitenlandse rekeningen te hebben ondergebracht.



Malta op de rem

Terwijl steeds meer lidstaten onder zware druk van de publieke opinie de belastingontwijking eindelijk voorzichtig willen aanpakken, staat Malta op de rem. In Brussel, aldus de Groenen, stemt het vrijwel permanent tegen als andere landen er gaten in de belastingwetgeving willen dichten. Op het prioriteitenlijstje voor dit halfjaar, aldus de studie, komt het woordje 'belasting' zelfs niet voor, en dat terwijl er op dat vlak juist zoveel werk aan de winkel is: er komen onderhandelingen over een gemeenschappelijke grondslag voor de winstbelasting, er komt een aangescherpte anti witwasrichtlijn en er moeten afspraken komen die meer zicht geven op de activiteiten van grote bedrijven.



De gewone belastingbetaler heeft er allang genoeg van dat hij en het midden- en kleinbedrijf moeten opdraaien voor de 50 tot 70 miljard euro belastingopbrengst die nu elk jaar 'weglekt'. Giegold vindt het 'volstrekt onaanvaardbaar' dat Malta onder die omstandigheden vasthoudt aan zijn feitelijke 5-procentstarief, en het de ontwijking niet agendeert: ,,Dat roept nu al serieuze vragen op over zijn voorzitterschap."