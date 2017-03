Grote haardos baby al zichtbaar op echografie

ME maakt einde aan protesten in Amsterdam

6:56 In Amsterdam is het gisteravond onrustig geweest door een demonstratie van Turkse Nederlanders. De mobiele eenheid wordt op Plein 40-45 ingezet en de demonstranten zijn met waterkanonnen weggejaagd. Rond één uur 's nachts was het weer rustig. 'Het Plein is bijna leeg, de demonstranten zijn naar huis', aldus de gemeente.