Haagse rappers gaan niet in hoger beroep: 'Snel weg uit Suriname'

De veroordeelde, maar wél vrijgelaten rappers van Strictly Family Business gaan niet meer in hoger beroep tegen hun straf. ,,We willen zo snel mogelijk naar Den Haag,'' zegt Sharon Marica, stiefmoeder van de 19-jarige Keane Marica. ,,Het zijn muzikanten, ze gaan zo snel mogelijk weer muziek maken. Platenlabel TopNotch heeft net een nieuw nummer gedropt: Away, toepasselijke naam, hè. Maar dat is toeval.''

KM (Keane Marica), Frenna en Priceless werden in Suriname veroordeeld tot enkele maanden cel, die ze al in voorarrest hebben uitgezeten. De rappers waren ervan beschuldigd dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. Het meisje zelf zorgde nogal voor wat verwarring: eerst zei ze dat de seks niet vrijwillig was, later weer wel. Een Surinaamse rechter oordeelde gisteren dat de Haagse rappers fout zijn geweest, maar vond de kleine drie maanden cel in voorarrest wel genoeg.

Beschermen

Alledrie zijn dus sinds gisteren definitief op vrije voeten. ,,We zitten nu lekker te ontbijten,'' zegt Sharon, ,,de jongens maken het goed. Ze voelen de aarde weer onder hun voeten. Het is heel zwaar geweest. We gaan ze nu ook beschermen. Dus even geen publiciteit. Ook geen idee wanneer hun volgende optreden is. Daar zijn we niet mee bezig. Eerst even weer bij elkaar zijn, herenigd worden met familie en snel naar huis.''

Meisje