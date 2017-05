Had Anne Frank Trump ook aangepakt?

Het was niet de eerste keer dat Goldstein agressief uithaalde naar het Witte Huis. Trump en zijn team laadden beschuldigingen van antisemitisme op zich, door in de campagne aan te schuren tegen de alt-right-beweging, bewust of onbewust antisemitische accounts te retweeten en in een verklaring om de Holocaust te herdenken Joden niet expliciet te noemen. Toen Trump in februari een reeks bedreigingen aan het adres van Joodse centra afkeurde, publiceerde Goldstein een scherpe reactie. ,,Vergis je niet - het antisemitisme dat uit deze regering komt, is het ergste dat we ooit gezien hebben van een regering."



En over Trump die zichzelf de 'minst antisemitische persoon die je ooit hebt gezien' noemde: ,,Meneer de president, dat is een alternatief feit in een psychedelische trip. Heb je paddo's toegevoegd aan je gehakte lever op matse?"



Zo ontpopte de voorheen onzichtbare New Yorkse partner van het Anne Frank Huis in Amsterdam zich sinds het aantreden van Goldstein, vorig jaar, tot een van de scherpste criticasters van de regering Trump. Dat valt op: in de afgelopen maanden schoot het aantal volgers op Facebook de hoogte in tot ruim 47.500. Onder hen echte fans, die lovende berichten op de pagina schrijven en posts overladen met likes. Donaties stromen binnen, volgens de penningmeester. Moslimkinderen stuurden handgemaakte bedankkaarten nadat Goldstein zich had uitgesproken tegen het inreisverbod voor burgers uit enkele islamitische landen. Hij roept nu op sociale media op deportatie van illegalen te stoppen en meer Syrische vluchtelingen op te nemen.



De VS weigerde in 1941 de familie Frank een visum. ,,Red elke Anne'', schrijft het Anne Frank Center bij foto's van Syrische kinderen. 'Nooit meer' betekent dat je actie moet ondernemen, is de overtuiging. ,,Herinneren is een essentieel begin, maar niet genoeg.''