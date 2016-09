Harry Potterhuis met befaamde bezemkast te koop

Update 'Pijpbom' New Jersey ontploft tijdens onderzoek

9:39 In Elizabeth in New Jersey is maandagochtend bij het station 'een explosief object' ontploft. Burgemeester Chris Bollwage van Elizabeth zei tegen Amerikaanse media dat het object explodeerde toen een robot het onderzocht. Er zouden nog vier explosieve onderdelen in het verdachte pakket zitten, aldus plaatselijke media. Het treinverkeer van en naar Elizabeth is stilgelegd.