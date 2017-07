Heeft Harm echt zijn buurman in China van het terras geduwd?

De Nederlander Harm Fitié zit al twee jaar in een Chinese cel vanwege de dood van zijn buurman. Maar er zijn twijfels over zijn schuld. Zo veel, dat zelfs de overheid zich nu met de zaak bemoeit.

Van het moment dat haar leven voorgoed zou veranderen, herinnert Diane Vandesmet zich alleen een doffe knal. Daarna de voetstappen van haar man Harm, die de trap van hun huisje in Peking afrent. ,,De buurman is gevallen!'' roept hij. Diane nu, twee jaar na die dag: ,,Ik had geen idee wat er boven gebeurd was. Maar ik voelde meteen dat we een probleem hadden.''

Harm Fitié (45) uit Almkerk woont sinds 2005 in Peking. Hij werkt er voor een bedrijf dat adviseert over diervoeding, waarvan zijn vader directeur is. In 2014 betrekt Fitié met zijn vrouw, de Franse journaliste Diane Vandesmet, een huisje in een onder expats geliefde buurt. Eigenlijk is er maar één minpuntje in hun leven, een voetnoot hooguit: de rumoerige Chinese buurman Lu, met wie ze een dakterras delen. De gepensioneerde marinier drinkt veel en maakt geregeld lawaai.

Herrie

Op 6 mei 2015 heeft Diane twee vriendinnen op bezoek. Ze zijn in Peking om haar verjaardag te vieren en te zien hoe haar leven in de Chinese hoofdstad eruitziet. Harm gaat op tijd naar bed, hij moet vroeg op voor zijn werk. ,,We hoorden de buurman een paar keer heel hard rochelen'', zegt Diane. ,,Hij was dronken, het leek wel of hij expres zoveel herrie maakte. En Harm wilde slapen. Hij raakte geïrriteerd, kwam even naar beneden, maar ging daarna weer naar boven.''

En dan, vijf minuten later: de klap. Vandesmet rent het steegje achter hun huis in, ziet de buurman op de grond liggen, roerloos. Fitié probeert hem te reanimeren. Als Lu met een ambulance is afgevoerd, moeten Fitié en zijn vrouw naar het politiebureau. Agenten willen weten wat er gebeurd is. ,,We hebben daar even gewacht, tien minuten ongeveer. Toen werd Harm weggevoerd voor verhoor. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.''

Tegenstrijdige verhalen

Wat is er die avond gebeurd op het dakterras? Harm Fitié zegt dat de buurman van het drie meter hoge dakterras is gevallen, nadat hij hem had gevraagd stil te zijn. De buurman, die een torenhoog alcoholpromillage bleek te hebben, stond op een plek waar geen hek is. Maar de zoon van de Chinees vertelt een ander verhaal: zijn vader zou hem, net voordat hij buiten bewustzijn raakte, hebben gezegd dat Fitié ('de buitenlander') hem had geduwd. Fitié blijft vastzitten, komt in een cel met vijftien gevangenen en mag alleen contact hebben met zijn Chinese advocaat en medewerkers van de Nederlandse ambassade, die hem direct bezoeken.

Verbijsterd

Quote Ik ken Harm, hij kán zoiets niet gedaan hebben. Maar los daarvan: er is geen bewijs voor Diane, Harms vrouw Een jaar na de val wordt Harm Fitié veroordeeld tot twaalf jaar cel. De familie is verbijsterd. ,,De zaak rammelde aan alle kanten'', zegt vader Alex Fitié. ,,Maar de rechter stapte daar zo overheen.'' Volgens de advocaat van de Nederlander hebben belangrijke getuigen hun verklaringen plotseling gewijzigd. Zo zou de zoon van buurman Lu in eerste instantie hebben verklaard dat zijn vader na de val nooit meer iets zei, maar zei hij een week later dat zijn vader de Nederlander beschuldigde. De ambulancemedewerkers en artsen zouden eerst hebben verklaard dat Lu buiten bewustzijn bleef, maar wisten dat later niet zeker meer.

Ook de Nederlandse ambassadeur in China, Ron Keller, schrikt van de uitspraak. Hij zegt de familie alle steun toe, en die komt er ook. Ambassademedewerkers bezoeken Fitié veelvuldig in zijn cel, krijgen geregeld dat hij vaker naar buiten mag en geven de familie het gevoel dat er voor hem gevochten wordt. Diane: ,,De Nederlandse overheid wilde zich eerst niet actief in de zaak mengen, maar na de uitspraak veranderde dat.''

Twijfels

Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt zulke sterke twijfels bij de rechtsgang, dat het overgaat tot een zeldzame stap: het inschakelen van een vertrouwensadvocaat, die de zaak onderzoekt en er een eigen rapport over schrijft. Nederland doet dat maar een paar keer per jaar, terwijl ruim 2.000 Nederlanders in het buitenland vastzitten. In China heeft Nederland de maatregel zelfs nog nooit genomen, zegt Daphne Kerremans van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We doen dit alleen als we serieuze redenen hebben om te twijfelen aan een eerlijke rechtsgang. En die hadden we.''

Quote Hij gelooft in een goede afloop. Dan moet ik het óók volhouden Alex Fitié, Harms vader

Schadevergoeding

De familie vermoedt dat de nabestaanden van de Chinees onder één hoedje hebben gespeeld met agenten, om zo een forse schadevergoeding te kunnen eisen. De nabestaanden beginnen immers ook een civiele zaak tegen Fitié, waarin ze 100.000 euro eisen. Na lang twijfelen besluit de familie een schadeloosstelling van 68.000 euro te betalen. Vader Alex: ,,De rechter in hoger beroep zegde niets toe, maar suggereerde dat de aanklacht dan verlaagd zou kunnen worden. Dat zou betekenen dat hij meteen vrij zou komen. We hebben betaald, in de hoop dat de rechter zich ook aan de afspraak gaat houden.''

Zorgen

Eind 2016 levert de vertrouwensadvocaat zijn onderzoek in. Dat bevestigt alle kritiek van de familie. Het rapport is vertrouwelijk, maar bevat volgens betrokkenen harde conclusies over het politieonderzoek in de zaak. Niet alleen is er twijfel over de getuigenverklaringen, ook zou Fitié veelvuldig zijn gehoord zonder advocaat, zijn sporen slecht onderzocht en is bewijsmateriaal verdwenen. Het ministerie kaart de zaak op hoog niveau aan. Kerremans: ,,Wij kunnen ons niet in een buitenlandse rechtszaak mengen - we zouden ook niet willen dat andere landen dat bij ons doen. Maar dit is een uitzonderlijk geval. We hebben onze zorgen mondeling én schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Chinese autoriteiten.''

Verdriet

De Nederlandse ambassadeur kan daar niet meer bij helpen. Want tot verdriet van de familie werd hij in oktober vorig jaar op non-actief gesteld. De reden: Keller zou een relatie hebben met een Chinese medewerkster van de ambassade, en daarmee gevoelig zijn geworden voor chantage. Een doodzonde in de wereld van de diplomatie, maar ook een zware tegenvaller voor de familie van Fitié. Diane: ,,De ambassadeur vocht voor ons. Zijn medewerkers deden dat ook, maar in China is je rang cruciaal. De ambassadeur, daar luisteren de Chinezen naar. En die was er ineens niet meer.'' Het ministerie zegt in een reactie dat ook de tijdelijke vervanger van de ambassadeur de zaak op de hoogst mogelijke niveaus aanhangig maakt.

Schaken

Twee jaar en twee maanden zit Harm Fitié nu in de cel. De ambassade heeft zijn familie verteld dat hij in goede gezondheid is en zijn tijd doodt door met een Chinese celgenoot te schaken. Mogelijk wordt nog deze maand duidelijk hoe de komende tien jaar van zijn leven eruitzien: de uitspraak in hoger beroep volgt op 21 juli. Harms vrouw Diane gelooft in een goede afloop. Aan zijn onschuld heeft ze nooit getwijfeld, al was zij er niet bij toen de Chinees viel. ,,Ik ken Harm, hij kán zoiets niet gedaan hebben. Maar los daarvan: er is geen bewijs voor.''

Diplomatiek koord

Quote We hebben grote zorgen en die spreken we uit Woordvoerder Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken heeft al het mogelijke gedaan, stelt woordvoerder Kerremans. ,,Ook in de afgelopen weken hebben we de zaak weer aanhangig gemaakt, zowel bij de Chinese ambassade hier als in China zelf. We balanceren op een diplomatiek koord: we willen de zaak van Harm niet schaden door de Chinezen boos te maken, maar we willen wél een signaal afgeven en zeker weten dat dat aankomt. We hebben grote zorgen en die spreken we uit. Dat mag elke Nederlander in deze situatie van ons verwachten.''

Thuis in Nederland wacht de familie van Fitié op de uitspraak. Vader Alex vliegt ervoor naar Peking. ,,Het eerste wat ik doe als ik wakker word, is kijken of er bericht uit China is. Al twee jaar lang. Dankzij de ambassade weet ik dat Harm het volhoudt in de cel: hij heeft een modus gevonden om te overleven, hij gelooft in een goede afloop. Dan moet ik het óók volhouden. Al weet ik soms niet hoe ik het doe.''

Volledig scherm Vanaf dit dakterras maakte de buurman van Harm Fitié zijn fatale val. © rv