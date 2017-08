Heldenstatus voor jonge Brit Ryan (20) die sneuvelde bij Raqqa

Moeder Catherine Lock had achteraf kunnen weten dat er meer aan de hand was omdat Ryan Lock zijn slaapkamer voor vertrek keurig opruimde, wat hij normaal nooit deed. ,,Hij was een stille jongen. Voorzichtig in zijn uitspraken. Hij zei dat hij een paar weken naar Turkije zou gaan."



In de maanden voor hij sneuvelde, stelde Lock zijn familie op de hoogte van zijn activiteiten en stuurde via Facebook onder meer foto’s van zijn militaire training bij de Koerden. Zijn moeder waarschuwde de Britse politie en probeerde tevergeefs haar zoon over te halen om terug te keren. Maar Ryan Loch had een missie.



De familie werd heel bezorgd toen het in december lang stil bleef. Lock vader vond op internet een propagandafoto van Islamitische Staat waarop een strijder poseerde bij het lijk van zijn zoon. Toen het stoffelijk overschot werd overgebracht naar Groot-Brittannië wachtten tientallen mensen met rozen en portretten van de jonge Brit op het vliegveld Heathrow. Onder hen vele Koerden.



Tijdens de zaak voor het hof in Portsmouth zei de lijkschouwer tegen de ouders van de gesneuvelde kok dat ze trots moesten zijn op hun zoon. ,,Hij gaf een comfortabel leven in West-Sussex op om te strijden voor een zaak waar hij vol passie in geloofde.”