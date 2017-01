Hele dag stemmen voor nieuwe voorzitter

Het Parlement heeft al twee stemrondes met zes kandidaten achter de rug en stemt om half zes voor de derde keer. Heeft dan nog altijd niemand een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan volgt een vierde en laatste ronde met de twee hoogstgeplaatste kandidaten.

Die vierde ronde levert hoe dan ook een winnaar op. Ook in het onwaarschijnlijke geval dat beide kandidaten precies evenveel stemmen zouden hebben, wint Tajani. De reglementen zeggen dat dan de oudste wint, en hij is 63. Op dat moment zal zijn socialistische tegenkandidaat Pittella waarschijnlijk vervloeken dat hij vijf jaar jonger is.

Hervormingsprogramma

De eindeloze stemmingen hebben in het Parlement zelf al heel wat reuring gegeven omdat Verhofstadt zich vanmorgen zelf als kandidaat terugtrok. Volkomen onverwacht sloot hij een pact met de EVP. In ruil voor een ingrijpend hervormingsprogramma en een paar extra postjes in Brussel beloofde Verhofstadt Tajani te steunen. ,,Met Trump, Poetin en andere uitdagingen die we momenteel onder ogen zien is het absoluut nodig Europa te hervormen en versterken”, aldus Verhofstadt.

Quote En dat van de man die zelf tegen ach­ter­ka­mer­tjes­po­li­tiek was Dennis de Jong, SP

Machtspolitiek van de laagste soort, vindt GroenLinkser Bas Eickhout. En SP’er Dennis de Jong: ,,En dat van de man die zelf tegen achterkamertjespolitiek was.” De sociaaldemocaten van S&D, die zelf eind vorig jaar hun coalitie met de EVP opbliezen en nu in de kou staan, reageerden nog harder: ,,In één week van Grillo naar Berlusconi.”

Blinde muur

Ze doelen daarmee op het feit dat Verhofstadt begin vorige week nog onderhandelde met de populisten van Beppe Grillo’s Vijfsterrenbeweging. En op het feit dat Tajani, een oud-journalist, de oud-woordvoerder van bunga-bungapremier Berlusconi is. Binnen de liberale fractie leidde de plotse overstap van Verhofstadt tot verdeeldheid, want de vier D66’ers stemden blanco en blijven dat ook de rest van de dag doen.

Quote Met Trump, Poetin en andere uitdagingen die we momenteel onder ogen zien is het absoluut nodig Europa te hervormen en versterken Guy Verhofstadt

De socialistische voorzitterskandidaat Pittella, aldus D66’er Gerben Jan Gerbrandy, ‘rijdt vol gas op een blinde muur af’, dus die brokkenpiloot steunen lag niet voor de hand. Maar Tajani ‘is ook niet meteen de beste van de 751 die hier rondlopen’, aldus Gerbrandy. Voor hem telt nog extra dat Tajani als oud-Industriecommissaris een twijfelachtige rol speelde in Dieselgate. En net daarover schrijft Gerbrandy een parlementair rapport.

Dat Tajani zelfs in de vierde beslissende ronde steun krijgt van links en ultralinks, ligt niet voor de hand. Hij zal het dus moeten hebben van de conservatieven, die nu nog hun eigen Vlaamse Helga Stevens in de race hebben. Als die in de vierde ronde uitvalt, is het idee, gaan zij Tajani wel steunen.

Kapot