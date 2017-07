Herken jij deze vakantiegangers?

Print dit artikel uit of sla het op en neem mee op de Route du Soleil of de Autobahn, op weg naar de vakantiebestemming. Want deze vier typen Nederlandse vakantiegangers kom je onderweg absoluut tegen: spot ze allemaal!

Vlinders in de buik maken salto’s





Zij scrolt op Instagram langs de ene na de andere jaloersmakende foto van haar vriendinnen. Hij wijst naar een bord langs de A61 in Duitsland: Tankstelle Am Hockenheimring, nog 5 kilometer. Daar stoppen ze straks - deed hij met zijn ouders ook altijd op weg naar Oostenrijk.



Zij knikt, afwezig. Ze ziet op haar iPhone haar buurmeisje van vroeger met een kokosnoot op Zanzibar. Haar nichtjes op Bali. De spelverdeelster uit het volleybalteam op een Arubaans strand hand in hand met - kijk nou toch - een heerlijke vent met oneindige dreadlocks.

Quote Zelf zou ze nu veel liever op een strandbed op Zanzibar, Bali of Aruba liggen dan in een tentje op een zompige Alpenweide Zelf zou ze nu veel liever op een strandbed op Zanzibar, Bali of Aruba liggen dan in een tentje op een zompige Alpenweide. Maar hé, hij wilde graag kamperen in Tirol. Zoals hij dat ook altijd met zijn ouders deed.





Ze ziet het als een investering, want stiekem hoort ze haar eierstokken steeds iets harder roffelen. En als over een paar jaar de achterbank gevuld is, wil ze dolgraag kamperen. Drie meiden wil ze, die dan allemaal in hetzelfde zomerjurkje om haar heen drentelen.

Hij is daar nog helemaal niet mee bezig. Am Hockenheimring koopt hij een veel te dure Currywurst en maakt hij voor de condoomautomaat op het toilet een selfie. Als ze verder rijden, ziet zij de foto op Instagram. Het ging hem om de schitterende woorden op de automaat (12 Kondome mit Schokoladenaroma aus Naturkautschuklatex mit aktverlängernder Substanz), zij ziet alleen de jongensachtige twinkeling in zijn ogen en voelt de vlinders in haar buik juichend een salto maken. Slagregens in Tirol, kamperen met smeuïge koeienvlaaien om haar heen, maakt het allemaal uit – ze is met hem.

Verdwaald in woud van luiers en speentjes

Hoe lang geleden is het nu helemaal, dat hij maandenlang met haar door Zuid-Amerika trok? Een jaar, hooguit, maar de Inca-tempels in Peru, het zwoele Buenos Aires, het spetterende carnaval in Rio, het varen over de Amazone door het tropisch regenwoud: het lijkt eeuwen terug. Kijk hem nu, compleet verdwaald in een heel ander woud: vol onbegrijpelijke kolfapparatuur, klevende potjes sudocrème, dampende luiers en uitgekookte speentjes.

Ze gingen ’s nachts rijden, want dan zou die kleine lekker doorslapen. Dat ging goed, tot Hazeldonk. Daar moest hij zo nodig stoppen voor koffie en op dat moment opende hun baby haar veel te mooie kijkers. Hij kocht ook Dextro en Red Bull om wakker te blijven. Maar de enige passagier die nog echt alive and kicking is, knettert net een luier vol op de achterbank.

Haar ouders zijn moe, zo onvoorstelbaar moe; dat je zo lang door kunt gaan zonder een nacht ongestoord slapen, wisten ze tot een paar maanden geleden niet. Dat je zo lang een paar kunt zijn zonder, nou ja, te paren, evenmin.

En dat ze in Frankrijk andere Pampers hebben dan in Nederland was ook nieuw. Dat Pampers, Bambix en Olvarit in het buitenland een andere samenstelling kunnen hebben, had zij ergens op Facebook gelezen, dus dan is het zo. En daarom ligt het complete baby-assortiment van Etos nu in hun achterbak.

Volledig scherm De autorit naar Frankrijk duurt lang. Een potje bingo om de tijd te doden op de achterbank. © VRIJ Hij wilde daar tegenin brengen dat een Pamper volgens hem een Pamper is, of-ie nou in Nederland, Frankrijk, Alaska of Polynesië verkocht wordt, maar hij zag haar holle ogen toen hij aan zijn zin begon en zweeg toen maar. Dat was het beste. Zwijgen. Een flauwe glimlach. Misschien, als alles meezit, pakt zij zijn hand vast. Net als vroeger. Het komt goed. Ooit.

Beter af zonder hem

God, wat had ze altijd een hekel aan die Franse radio. Ze waren Kortrijk nog niet voorbij, of hij begon driftig aan de knoppen te draaien om een zender met Franse chansons te vinden, die tot de camping in de Dordogne aan bleef staan. Hij zit niet meer naast haar en om dat heugelijke feit te vieren heeft ze Chérie FM opgezet en joelt ze nu mee met Les Poppys: ‘non, non, rien n’a changé.’

Quote Zo min mogelijk zou veranderen na de scheiding, beloofde ze zichzelf en haar drie dochters Zo min mogelijk zou veranderen na de scheiding, beloofde ze zichzelf en haar drie dochters. Dus gaat ze ‘gewoon’ nog kamperen met ze. Het eerste jaar op een doodgewone camping bij Nunspeet, maar dat doet ze niet meer. De ogen van de getrouwde vrouwen op de camping spuwden zo veel vuur naar deze gevaarlijke - want alleenstaande - indringster, dat het een wonder is dat de Veluwe niet ter plekke affikte. Hun mannen durfden haar niet te helpen in het gevecht met de tentstokken, bang voor de vuurspuwers op de tuinstoel naast hen.

Nee, net als vorig jaar rijdt ze nu naar een camping voor single-ouders. Waar de kinderen elkaar begrijpen, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt. En waar genoeg leuke mannen van haar leeftijd lopen. Vorig jaar belandde ze na één glas hoofdpijnrosé te veel in de tent met die leuke vader-met-krullen, toen zijn dochter kotsend door de tientallen marshmallows bij het kampvuur voor hen stond. Ze hadden inventieve smoezen verzonnen om hun samenzijn te verklaren en de kinderen geloofden het. Nog wel.

Ze haalt nog een keer uit bij het refrein van Les Poppys: ‘Non, non, rien n’a changé. Tout, tout a continué.’ En haar drie meiden, vanaf de achterbank: ‘Hé, heeeeeee’. Ze dragen alle drie hetzelfde zomerjurkje.

Routinier met nieuw speeltje

Eigenlijk wilde hij een keer op vliegvakantie, maar dat vond zij te eng. Turkije, Egypte, Griekenland, overal terreur, dood, gevaar en verderf. Ze koos op internet een camping net buiten Nice uit, hij begon maar niet over de aanslag van vorige zomer daar.

Toch maar weer met de caravan, net als de afgelopen dertien jaar. In hun Kip Vision woonde hij een paar jaar geleden een halfjaar permanent, na wat hij nu eufemistisch 'een misstap' noemt. Zijn misstap was negentien jaar jonger, liep stage bij hem op de afdeling en soms denkt hij nog aan haar.



Vanochtend nog. Toen hij op Studio Brussel 'hun' liedje hoorde. Hij grinnikte. Zij vroeg of die 'herrie' wat zachter mocht en wilde ook weten waarom hij moest lachen. Hij zei: 'niets bijzonders'. Hij loog. Als ze iets was, was het wel bijzonder. De huwelijksstorm is geluwd. Tussen hun blonde pseudo-pubers van 12 en 10 op de achterbank hebben ze een Chinese Muur van boeken, tablets en spelcomputers opgebouwd - om al te grote conflicten te voorkomen.

Ooit hadden ze twee baby's bij zich en zat hun kleine auto vol. Deze Volvo is de grootste wagen die hij ooit zal rijden en toch kan er geen muis meer bij. Twintig pakken hagelslag, veertien blikken leverpastei, een tray pindakaas, een grootverpakking koffiemelk, een doos Knorr Mix voor Bami (‘want we willen wel lekker Nederlands eten’).