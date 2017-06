Hét antwoord op terreur kwam vandaag niet van politici, maar van de 23-jarige Ariana Grande

Hét antwoord op terreur kwam vandaag niet van de premier van Engeland, maar van een piepkleine, Amerikaanse zangeres op hoge hakken. Waar Theresa May, de hoogste politicus van Groot-Brittanië, vanmiddag vooral sprak over strenger straffen en harder aanpakken, zong Ariana Grande vanavond over One Love en stal daarmee de harten van de wereld.

Grande vloog amper twee weken geleden in tranen terug naar Amerika nadat een achterlijke onverlaat na haar concert in Manchester een bom liet ontploffen. Er vielen 22 doden, waaronder tienermeisjes die minuten daarvoor nog mee hadden staan zingen met de hits van Ariana. De zangeres was er door gebroken. Vanavond was ze weer terug in Manchester met een reeks aan andere wereldsterren en het benefietconcert One Love.

Bloed en tranen

Maar het was veel meer dan alleen een benefietconcert. Het was precies waar veel mensen behoefte aan hadden. Een avond lang liefde en knuffelen op het podium. Op de dag nadat Engeland wéér was getroffen door een aanslag, deze keer in Londen. Op de avond nadat er weer bloed door de straten had gevloeid, op de avond dat miljoenen mensen dachten: houdt het dan echt nooit op?



Ja, in Manchester hield het vanavond wel even op. Daar verzamelden tienermeisjes, vaders, moeders en iedereen die maar een kaartje had kunnen krijgen, zich op het veld van het plaatselijke cricketstadion. Een agent danste er in een kringetje met kinderen. Ze zongen, ze huilden en ze lachten. Omdat ze willen dat het na vanavond ook stopt, die ellende. Dat er niet langer getreurd hoeft te worden om onschuldige slachtoffers, doodgestoken of –gereden tijdens een onschuldig avondje uit.

Volledig scherm Miley Cyrus in duet met Ariana Grande. © Twitter Dát ze er waren was in feite al een opgestoken middelvinger naar de terroristen. In een enorme menigte stonden ze op het grote veld, nog geen 24 uur na de aanslag in Londen. Ze stonden er om te bewijzen dat hun, onze manier van leven niet gebroken is. En niet gebroken zal worden, door welke bommenmaker dan ook.



Lees onder de foto verder

Volledig scherm Robbie Williams tijdens One Love Manchester. © AFP

Wereldsterren

Quote Laten we een beetje plezier maken Ariana Grande Het podium puilde uit van de wereldsterren: Justin Bieber kwam vanaf Pinkpop gevlogen, Miley Cyrus sloeg haar armen om Ariana Grande en danste met Pharrell Williams, de Brit Robbie Williams brak in tranen uit. Coldplay speelde schitterend Don't look back in anger van Oasis, het nummer van de band uit de stad dat na de aanslag spontaan werd gezongen op de pleinen van Manchester. Ze zongen er allemaal 'om niet'. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aanslag. Grande ging ’s middags langs bij fans die nog in het ziekenhuis liggen.



,,Laten we een beetje plezier maken'', zei Ariana Grande tegen de duizenden voor haar op het veld. Al was het maar omdat een moeder van een bij de aanslag overleden fan tegen haar had gezegd dat haar dochter geen tranen had gewild, maar hits. Die hits kwamen er, van al die sterren. De tranen toch ook. Van bijna iedere zanger(es) wel. De uitsmijters zaten aan het eind toen Liam Gallagher, van Oasis, zelf het podium nog op kwam, met het logo van I Love Manchester op de achtergrond. En toen alle sterren tegelijk het podium opkwamen en met gastvrouw Grande haar hit One Last Time zongen.

One Love

Het was precies wat nodig was aan het eind van een dag die vooral weer gevuld was met ellende, rouw en arrestaties. De wereld had even geen behoefte aan strenge, nieuwe regels, opgelepeld door een premier in een mantelpakje. Geen behoefte aan haat en weerzin. Ariana Grande zong over One Love en dat is precies zoals we altijd zouden willen dat het zou zijn.

Volledig scherm Pharrell Williams en Miley Cyrus. © AFP