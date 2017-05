Het eeuwige mysterie van Maddie

Ieder jaar op haar verjaardag en met kerst kopen Gerry en Kate McCann uit Rothley cadeautjes voor hun dochter Madeleine. Ze proberen 'zo normaal mogelijk' door te gaan, maar bij elke familieaangelegenheid voelen ze haar afwezigheid. Kate: ,,Ouder zijn van een ontvoerd kind is de pijnlijkste en lastigste ervaring die er is. Mijn gedachten over de angst, verwarring en het verlies van liefde en veiligheid die mijn dierbare dochter heeft moeten doorstaan, zijn ondraaglijk - verlammend.''



Maddie werd op 12 mei 2003 geboren. Twee jaar later volgt de tweeling Sean en Amelie. Het gezin woont kort in Amstelveen, omdat Gerry als cardioloog in het VUmc werkt. Maddie gaat naar een internationale crèche. 'Gerry was een zeer aardige en hardwerkende collega. Hij en Kate zijn zeer zorgzame en liefdevolle ouders', zegt cardioloog Aernout Beek in 2007 in het personeelsblad van het ziekenhuis. 'Vreselijk dat hen dit drama is overkomen. Wat opvalt, is de vastberadenheid. Ze geven niet op en zijn vastbesloten hun kind terug te vinden en er in ieder geval zo veel mogelijk aandacht voor te vragen.'



Die bewuste avond in Portugal leggen ze Maddie en de tweeling in bed in appartement 5A van de Ocean Club. Ze gaan met vrienden dineren in een tapasbar verderop. Als Gerry de kamer om 21.00 uur controleert, is Maddie er nog. Als Kate een uurtje later gaat kijken, is ze weg. 'Gerry zocht als een gek onder wagens, terwijl Kate ijsbeerde', zegt de toenmalige nanny in The Mirror. 'Ze hebben Maddie, schreeuwde ze. We werden gevraagd om in alle vuilnisbakken te kijken, voor het geval haar lichaam daarin gedumpt zou zijn.'



De ouders blijven hopen op een hereniging. ,,Geen ouder geeft zijn kind op, tenzij ze zeker weten dat hun kind dood is. Wij hebben dat bewijs gewoon niet. Maar elke dag is een dag zonder Maddie.''