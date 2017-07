Hevige bosbranden in zuiden van Frankrijk nabij Saint-Tropez

Door de felle wind laaide de brand rond 19.30 uur hevig op in de heuvels nabij Saint-Tropez. Een dikke rookpluim was in de hele baai zichtbaar en zou verschillende huizen in de buurt bedreigen. Blusvliegtuigen vliegen af en aan.



Een deel van de snelweg A51 is afgesloten en dat geldt ook voor de spoorlijn tussen Briançon en Marseille. Verschillende bossen zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Op het eiland Corsica werd onder meer de stad Carros getroffen. Volgens de autoriteiten zijn de branden nog niet onder controle, maar is het vooruitzicht positief door de weersomstandigheden.