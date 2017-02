Hillary Clinton doorbreekt stilzwijgen: De toekomst is vrouwelijk

,,Ondanks alle uitdagingen die we het hoofd bieden, blijf ik er van overtuigd dat de toekomst wel degelijk vrouwelijk is", begint Clinton haar betoog. ,,Kijk alleen al naar de fantastische energie die we afgelopen maand zagen toen vrouwen een mars organiseerden die wereldwijd miljoenen mensen bij elkaar bracht", zegt ze, verwijzend naar de protestacties van talloze vrouwen na de verkiezing van Trump.



Ze vervolgt: ,,We hebben sterke vrouwen nodig om op de voorgrond te treden en op te komen voor ons. Wees dus alsjeblieft een voorbeeld voor elke vrouw die en elk meisje dat bezorgd is over wat de toekomst zal brengen en zich afvraagt welke rechten, kansen en waarden overeind zullen blijven."