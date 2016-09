Hillary Clinton op voorsprong in belangrijke staten

Het is ongebruikelijk dat alle staten tegelijk worden gepeild, maar gezien het kiessysteem in de Verenigde Staten geven peilingen per staat een veel beter beeld in de aanloop naar de verkiezingen dan een landelijke peiling.



Om president te worden moet een kandidaat 270 zogenoemde kiesmannen veroveren. Volgens de peilingen van The Washington Post kan Clinton waarschijnlijk nu al rekenen op 244, Trump blijft haken op 126. In de overige staten spant het erom.



Onderstrepen

CNN kwam vandaag met een nieuwe landelijke peiling, waarin Trump twee procentpunten voor staat op Clinton. Maar de cijfers van The Washington Post onderstrepen dat de strijd om het Witte Huis veel meer draait om een handjevol staten dan om het land als geheel.



Wat duidelijk wordt uit de cijfers van The Washington Post is dat de ongebruikelijke kandidatuur van Trump zijn weerslag heeft op de keuze van het electoraat. In staten met veel blanke, lager opgeleide kiezers die in het verleden betrouwbaar Democratisch stemden - Wisconsin, Michigan en Ohio - maakt de Republikeinse kandidaat een goede kans. Maar in andere staten waarop de Republikeinen voorheen blind konden vertrouwen, zoals Texas en Georgia, lijkt nu Clinton kans te maken.



Trump lijkt het vooral te hebben verbruid onder blanke vrouwen met een universitaire opleiding. Van deze groep koos in 2012 52 procent voor de Republikein Mitt Romney. Onder dezelfde kiezers heeft Clinton een voorsprong van maar liefst 23 procentpunten op Donald Trump.