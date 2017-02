Hillary Clinton pakt opgestapte Michael Flynn terug op Twitter

Clinton's adviseur Philippe Reines stuurde direct nadat het nieuws over het vertrek van Flynn bekend werd een tweet naar hem en zijn zoon met een link naar een vacature bij Domino's Pizza. Daarmee hintte hij naar de eerdere pizzagate, een complottheorie over een pedonetwerk rond de Democratische partij, gerund vanuit de kelder van een pizzarestaurant in Washington. Flynn junior stapte eerder al op na tweets over die theorie. Nu ook Flynn senior is opgestapt, zitten beide heren zonder werk.



Hillary Clinton deed er nog een schepje bovenop door op haar beurt het bericht van Reines te delen met de opmerking 'Philippe heeft zijn eigen manier om dingen te zeggen, maar hij heeft een punt over de echte gevolgen van nepnieuws...'