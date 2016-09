'Hillary-hacker' Guccifer krijgt ruim vier jaar cel

Justitie ontkent overigens dat Clinton onder de gedupeerden is. Guccifer heeft toegegeven dat hij doordrong tot de mailboxen en accounts op sociale media van ongeveer honderd Amerikanen. Zo kraakte hij de mailbox van Sidney Blumenthal, een adviseur van oud-president Bill Clinton.



Privémailadres

Blumenthal mailde regelmatig met Hillary Clinton, toen zij minister van Buitenlandse Zaken was. Dat ging onder meer over de aanval op een Amerikaans consulaat in Benghazi. Door die hack kwam aan het licht dat Clinton een privémailadres had gebruikt in plaats van haar officiële regeringsaccount.



Een andere gedupeerde is volgens justitie ,,een direct familielid van twee voormalige Amerikaanse presidenten''. Dit is vermoedelijk Dorothy Bush Koch, dochter van George Bush sr. en zus van George W. Bush.



Guccifer maakte de e-mails, medische informatie, financiële gegevens en privéfoto's van zijn slachtoffers openbaar. Guccifer is schuldig bevonden aan computervredebreuk en identiteitsfraude. Guccifer had in 2014 zeven jaar cel gekregen in Roemenië. Na veroordeling werd hij uitgeleverd aan Amerika.