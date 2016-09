Hillary's geheime wapen

Hillary Clinton heeft nieuwe steun in haar campagne: Michelle Obama. Ze konden elkaar lang niet luchten of zien, maar hebben elkaar nu nodig.

Als er één ding is waar Michelle Obama echt een hekel aan heeft, dan is het wel campagne voeren. Politiek is eigenlijk sowieso niets voor haar - toen haar echtgenoot zich kandidaat wilde stellen voor het presidentschap probeerde ze dat eerst uit zijn hoofd te praten. Maar gisteren stond Michelle Obama toch in de piste van het grootste politieke circus ter wereld.

In Fairfax, Virginia, op een half uurtje rijden van het Witte Huis, vraagt ze studenten om in november op Hillary Clinton te stemmen. Ze neemt er Trump scherp de maat, door zijn complottheorieën over de geboorteplaats van haar man en daarmee de legitimiteit van zijn presidentschap aan de kaak te stellen. Trump zaaide er deze week nog eens twijfel over, toen hij in een interview met de Washington Post weigerde te zeggen dat Obama in Amerika ter wereld kwam, zoals zijn geboortecertificaat bewijst.

Pas gisteren sprak Trump dat uit - vergezeld van de leugen dat niet hij, maar Clinton de bron is van het verhaal dat Obama misschien wel in het land van zijn vader, Kenia, geboren is. Michelle Obama: ,,Mijn echtgenoot heeft de vragen beantwoord, door de lat hoog te leggen, toen anderen zich laag gedroegen."

Het is het eerste solo-optreden van de First Lady, die de komende weken op meer verkiezingsrally's wordt verwacht. Hillary Clinton kan wel wat hulp gebruiken, nu Donald Trump haar op de hielen zit in de peilingen. En Michelle Obama kan als een van de populairste politieke figuren van de VS een effectieve boodschapper zijn.

Ongeveer tweederde van de Amerikanen is positief over haar. Ze is een online fenomeen sinds ze videos opnam met komieken als Ellen DeGeneres en James Corden, waarin ze karaoke zingt of boodschappen doet. Mede vanwege haar afkeer van politieke spelletjes en focus op onomstreden kwesties als gezond leven en onderwijs, wordt ze gezien als authentiek, iets waar het imago van Hillary Clinton een ernstig gebrek aan heeft.

Vieze nasmaak

Michelle Obama en Hillary Clinton zijn overigens geen vriendinnen. De felle campagne van 2008, waarin Barack Obama Hillary Clinton versloeg, heeft een vieze nasmaak achtergelaten die nog niet helemaal is geneutraliseerd. Michelle Obama was destijds ziedend over de keiharde, soms spottende aanvallen van Clinton. Ze zou Hillary 'Hildebeest' hebben gedoopt, naar de Afrikaanse gnoe die ook wel wildebeest heet. ,,Ik wil niet zeggen dat ze haar neus ophaalt voor de Clintons," zegt een voormalig Obama-adviseur tegen Kate Andersen Brower in haar boek over First Ladies, ,,maar dat doet ze wel min of meer."