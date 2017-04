Hoe acht gekleurde lappen een symbool werden

,,Ja, ik ken die verklaring,” zegt Philip Tijsma, woordvoerder van het COC. ,,En het is een mooie verklaring. Maar ik denk dat de vlag veel meer staat voor de diversiteit en veelkleurigheid van de LHBT’s. Het is een samenbindend symbool geworden, en dat is zeker de verdienste en de nalatenschap van Gilbert. Zijn dood is erg verdrietig.”



In Nederland kwam de vlag overigens pas in de vanaf de jaren negentig in zwang, vertelt Tijsma. Hij weet niet precies waarom, maar tot dan was hier vooral de roze driehoek het grote gay-symbool. ,,Ook heel krachtig, want het werd in de Tweede Wereldoorlog juist door de nazi’s gebruikt om homo’s herkenbaar te maken. Maar het stond eigenlijk alleen maar voor mannen en vrouwen. Gilberts vlag is een veel diverser symbool. Ze staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, aseksuelen, interseksuelen enzovoort.”



Zijn acht gekleurde repen legden Baker geen windeieren. Hij maakte naam als ontwerper en maakte vlaggen voor onder anderen de presidenten van Frankrijk, Venezuela en de Filippijnen, en ook voor de koning van Spanje.



Voor zichzelf had hij de bijnaam ‘Gay Betsy Ross’ bedacht. Volgens de overlevering was deze Betsy de eerste die de Amerikaanse vlag in elkaar naaide. En als Baker optrad als drag queen (travestiet) gaf hij daar nog een extra twist aan: op het podium heette hij Busty Ross (Rondborstige Ross).



Hij overleed vrijdag thuis in New York.