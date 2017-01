Hoe complottheorie over 'dode' Queen Elizabeth aanval op gevestigde media werd

De negatieve rol van nepnieuws in de hedendaagse samenleving is inmiddels genoegzaam bekend. Toch duiken er steeds gekkere patronen op. Wat te denken van een bizarre complottheorie over de dood van koningin Elizabeth II, die razendsnel uitliep op een online-aanval op de gevestigde media? De BBC analyseerde de snelle rel.

Het bizarre complotverhaal begint op 29 december, net na het middaguur. Een nepaccount op Twitter, dat lijkt op het account van de BBC, meldt dat de koningin is overleden. Hoewel de koningin springlevend is, krijgt het nepnieuws op social media snel momentum door feiten die wel kloppen. De koningin had immers eerder een zware verkoudheid opgelopen en een bijeenkomst afgezegd.



Blackout

Hoewel er ook twitteraars zijn die het onjuiste bericht over het plotselinge verscheiden van de koningin na enige tijd weer corrigeren, ontstaat er die dag opvallend genoeg nog een andere dynamiek. Iemand zegt dat er sprake is van een 'media blackout'. Volgens een van de betrokken twitteraars had hij dat maar op zijn Twitter gezet omdat zijn vrouw dit 'ergens' gelezen had op Facebook. De twee hypes worden probleemloos in elkaar geschoven tot de stelling dat de gevestigde media het nieuws van de dood van de koningin bewust niet verspreiden.

Andere mensen nemen op Twitter het gerucht over een blackout snel over. Een van die mensen vertelt later aan de BBC dat hij het had gedaan omdat zijn vrienden er 'iets' van op de radio hadden gehoord, maar niet meer wisten op welk zender het was geweest. Zonder te controleren stromen de berichten vrolijk door op Twitter en Facebook. De hashtag #mediablackout begint een nieuw leven te leiden en wint snel aan populariteit, meeliftend op het populair geworden wantrouwen tegen de gevestigde media.

Dynamiek

Hoewel de geverifieerde hashtag ook hoon over zich heen krijgt, blijft de dynamiek in leven en begint pas echt populair te worden als ene @ian56789, met zijn 23.000 volgers, berichten rond gaat strooien over de in zijn ogen notoire onbetrouwbaarheid van gevestigde media, en dan met name de BBC. De man misbruikt als profielfoto een afbeelding van een bekend Engels model en hij twittert vooral positief over Rusland en Donald Trump. Anonieme nepaccounts,specifiek opgericht om het bereik van een tweet te vergroten, retweeten de ongenuanceerde en niet onderbouwde boodschappen kwistig. Op vragen van de BBC reageert @ian56789 niet.