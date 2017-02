Hoe doe je dat toch, bellen met Trump?

In de ogen van de Australische premier is Trump een 'pestkop' die je moet aanpakken door terug te pesten, omschrijven Australische media. Het zorgde voor een verhit gesprek over opvang van vluchtelingen waarbij Trump in de hoorn 'schreeuwde' en na 25 minuten ophing, terwijl een uur was uitgetrokken.



De Britse premier May leek succesvoller. Zij probeerde tijdens haar bezoek aan Washington niet om Trump te verslaan in het spel van ontregelen en uitdagen waarin hij een meester is, maar presenteerde zich gewoon als de serieuze domineesdochter die ze is.



May lokte Trump niet onnodig uit de tent, slaagde er zo in het bezoek soepel te laten verlopen, maar zei hem ook dat hij Poetin niet moet vertrouwen en niet mag accepteren dat de Russische leider buurlanden als Oekraïne in een ijzeren greep houdt. ,,Soms trekken tegenpolen elkaar aan'', zo legde May uit.