Hof beslist over lot president Zuid-Korea

Canada waarschuwt asielzoekers voor bar winterweer

5:50 Mensen die van plan zijn illegaal de Canadese grens over te steken, worden gewaarschuwd door de politie in het Noord-Amerikaanse land. In het westen van Canada woeden sneeuwstormen en de kou is extreem. Het oversteken van de Amerikaanse grens om zo op Canadee grondgebied terecht te komen, wordt ten sterkste afgeraden.