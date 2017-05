Hof India handhaaft doodstraf busverkrachters

Trump maakt deze maand eerste buitenlandse trip

4 mei Donald Trump maakt later deze maand zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaanse president. Hij bezoekt volgens de nieuwssite Politico, die zich beroept op twee bronnen in het Witte Huis, onder meer het Vaticaan, Israël en Saoedi-Arabië. Trumps tour heeft bovendien nog een paar andere tussenstops. Op 25 mei is de voormalig vastgoedmagnaat aanwezig bij het NAVO-overleg in Brussel. Een dag later woont hij de top van de G7 op Sicilië bij.