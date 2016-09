Hof: Opslaan info reiziger mag niet

Voorstanders van de gegevensopslag wilden met de maatregel voorkomen dat terreurverdachten nog langer kriskras door Europa vliegen om aanslagen te plegen.



De voorlopige uitspraak, in dit geval over een Europees akkoord met Canada, is een persoonlijke zege voor D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die het Europese Parlement tot een gang naar het Hof aanzette. ,,Wetten moeten juridisch deugen. Dit is broddelwerk. Ik hoop dat iedereen nu eindelijk beseft dat antiterreurbeleid moet worden gevoerd binnen de kaders van de rechtsstaat", aldus In 't Veld.



Furieus

De Conservatieve fractie reageert furieus. Timothy Kirkhope spreekt van 'een ronduit onverantwoordelijke uitspraak, die niet alleen de strijd tegen terreur, maar ook tegen georganiseerde criminaliteit, kindermisbruik en drugssmokkel ondermijnt'. ,,Gegeven het dreigingsniveau vraag je je af op welke planeet deze rechters leven." De Europese Commissie schort een reactie op tot de uitspraak definitief is.



Over de opslag van passagiersgegevens is politiek jarenlang gesteggeld. Pas onder druk van de aanslagen in Parijs en Brussel slaagde Nederland er eerder dit jaar als Europees voorzitter in een doorbraak te forceren. Het probleem is niet zozeer het akkoord met Canada, maar er ligt een veel belangrijker, vrijwel identiek akkoord met Amerika, dat nu ook in de prullenbak dreigt te belanden. Of het moet zeer grondig worden gewijzigd.



Volgens het Hof is het Canada-akkoord strijdig met Europese grondrechten, is de opslagtermijn van vijf jaar te lang en mogen vluchtgegevens niet zomaar worden bewaard. Ook ontbreken waarborgen voor de behandeling en vertrouwelijke doorgifte van data.