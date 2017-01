Hollingworth: de vrouw die begin Tweede Wereldoorlog meldde (1911 – 2017)

Hollingworth werkte in 1939 nog geen week voor de Britse krant The Daily Telegraph, toen ze met het nieuws over de oorlog kwam. Het was haar eerste baan, schrijft The New York Times. Op de bewuste dag, 28 augustus 1939, reed de journaliste van Gleiwitz in Duitsland naar Katowice in Polen. Daar tilde de wind een stuk van een zeil op, dat was neergezet om de vallei beneden uit het zicht te onttrekken. En door die opening zag Hollingworth - zo schreef ze later - ,,grote aantallen troepen, letterlijk honderden tanks, gepanserde auto's en veldkanonnen''.