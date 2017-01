Holocaust-uitspraken leiden tot woede in Duitsland

Feestje voor Basi (37), de oudste in gevangenschap levende panda

12:44 Basi, 's werelds oudste in gevangenschap levende reuzenpanda, viert vandaag haar 37-jarige verjaardag. Voor de gelegenheid draagt zij een kroon en wordt ze getrakteerd op een speciale verjaardagstaart in het Fuzhou Giant Panda Research Centre in het zuiden van China.