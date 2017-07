'Homo-orgie met drugs in Vaticaan opgerold'

Verslaafde Zwitserse verendief gaat jaar de cel in

17:51 Een rechtbank in het Zwitserse Bazel heeft vandaag een 44-jarige verzamelaar veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij veren had geroofd van opgezette roofvogels in musea in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. De man kreeg drie jaar gevangenisstraf waarvan twee jaar voorwaardelijk.