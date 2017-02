Hond houdt peuter in leven nadat moeder hem achterlaat in vrieskou

De peuter werd in januari gevonden door de buren, maar het verhaal kwam pas vrijdag aan het licht. Dat meldt de Siberian Times.



De temperatuur daalde die nachten in Siberië naar de min twintig graden, maar de hond bleef het jongetje met zijn vacht verwarmen. Na twee dagen werd de jongen gevonden door de buren, maar op dat moment was de knul ondanks de bescherming van zijn hond al zwaar onderkoeld. De jongen verblijft nog in het ziekenhuis.



Held

De peuter dankte zijn leven aan de hond, volgens de plaatselijke politie. Zonder de bescherming van de hond had hij het niet overleefd. De hond wordt inmiddels door de dorpelingen als 'held' en 'redder' geprezen.



De moeder van de peuter dook pas vier dagen later op, nadat het kind in januari was gevonden. De vrouw is aangeklaagd voor het opzettelijk achterlaten van haar kind en riskeert niet alleen een gevangenisstraf, ze willen haar ook onttrekken aan de ouderlijke macht.