'Honderden potentiële terroristen in Duitsland'

Autoriteiten hebben momenteel zeker 520 'potentiële aanslagplegers' in beeld. Nog eens 360 anderen worden als ,,relevante'' personen beschouwd omdat ze nauwe banden hebben met de eerste groep.



Volgens de minister komt de terreurdreiging van zowel buitenlandse groepen als fanatieke eenlingen. ,,De teams worden in het geheim Europa in gesmokkeld en bereiden hun acties voor zonder te worden opgemerkt, zoals we zagen bij de aanvallen in Parijs en Brussel.''



Terroristen

Hij waarschuwt dat het nog moeilijker is om fanatieke eenlingen op te sporen. Maar benadrukt dat veiligheidsdiensten alles in het werk stellen om 'potentiële terroristen' te volgen. Het afgelopen jaar zijn er meer onderzoeken ingesteld en meer verdachten aangehouden, stelt De Maizière.



In juli sloegen sympathisanten van terreurbeweging Islamitische Staat tweemaal toe in Duitsland: in een trein en bij een muziekfestival. Twintig mensen raakten gewond.