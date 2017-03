Hondje Mickey blijkt acht jaar na spuitje nog te leven

De jongeman had Mickey gevonden en zijn chip laten scannen. Op die manier kwam hij bij Alicia en haar familie terecht. ,,Mijn moeder dacht dat het om een administratieve fout ging, want acht jaar geleden hebben we euthanasie laten plegen, op aanraden van onze dierenarts," vertelt Alicia aan de Belgische nieuwssite La Meuse. Mickey had een hernia. Na het vreemde telefoontje nam ze contact op met haar dierenarts. Volgens hem moest het om een vergissing gaan. De Luikse liet het daar niet bij zitten en belde naar de dierenarts die de chip had gescand. Hij gaf een gedetailleerde beschrijving van de hond, waarna het inderdaad om Mickey bleek te gaan. ,,De beschrijving klopte perfect en toen ze me het chipnummer gaf, twijfelde ik niet meer. Ik wist onmiddellijk dat het om mijn hond ging.''

Emotioneel onstabiel

Opnieuw confronteerde Alicia haar eigen dierenarts. ,,Hij vertelde dat hij ervan overtuigd was dat mijn familie en ik emotioneel te zwak waren om om te gaan met de ziekte of het verlies van mijn hond. Acht jaar lang bleef hij tegen me zeggen dat ik de juiste keuze had gemaakt, terwijl hij Mickey in werkelijkheid had ondergebracht bij een andere familie," vertelt ze verontwaardigd. ,,Ik denk dat een dierenarts geen psycholoog is en dat hij de psychologische capaciteiten van diereneigenaren niet moet beoordelen. Hij is er enkel om eerlijk te zijn en om mensen bij te staan in de verschillende fases van het leven van hun hond, zonder beslissingen in hun naam te nemen."