Hongersnood dreigt in Somalië: honderdduizenden kinderen ondervoed

Volgens nieuwe schattingen zijn tot juni 6,2 miljoen mensen op humanitaire hulp aangewezen, de helft van de bevolking. De VN maakt al melding van duizenden ondervoede vrouwen en kinderen die naar Ethiopië zijn gevlucht. De stroom vluchtelingen is het grootst in vier jaar. In Somalië viel er in de afgelopen twee regenseizoenen weinig neerslag, wat tot erge droogte leidde. De regentijd van april tot juni zal vermoedelijk slechts 'minimale verbetering' brengen, vreest de VN. Delen van Somalië zijn bovendien door aanvallen van de islamistische terreurmilitie Al-Shabaab nauwelijks toegankelijk voor hulpverleners. De militanten pakken voedsel, dieren en land af van de bevolking.

Tien dagen te voet

Driekwart van de Somalische vluchtelingen die in Ethiopië aankomen zijn kinderen, die tot tien dagen te voet of in een ezelkarretje hebben gereisd. Van de kinderen onder vijf jaar oud was het grootste deel ondervoed. In 2011 kwamen bij een hongersnood in Somalië ongeveer 250.000 mensen om het leven.



Een woordvoerder van Al-Shabaab ontkent tegen persbureau Reuters dat er vluchtelingen uit het door de terreurmilitie bezet gebied komen. 'Dat heeft de VN verzonnen om donaties te krijgen door op de emotie te spelen.' Behalve de VN maakt ook hulporganisatie Save the Children zich ernstig zorgen. 'De grote vraag wordt of voedsel en water op tijd naar de gemeenschappen te krijgen voor er een uittocht op gang komt', aldus woordvoerder Charlie Mason. Kenia heeft plannen een vluchtelingenkamp bij de Somalische grens te sluiten.