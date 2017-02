Hoogtepunten: Trump haalt opnieuw uit naar de pers

Gisterochtend liet Donald Trump aan zijn medewerkers weten dat hij een persconferentie zou geven rond het middaguur. Volgens CNN kon Trump niet wachten zichzelf gistermiddag te verdedigen tegen negatieve berichten in de media. En dus werd in allerijl een extra grote ruimte klaargemaakt in het Witte Huis.



1. Nepnieuws

'Ik zou best een goede verslaggever zijn', zei Trump tijdens de persconferentie. De journalisten in de zaal zijn dat volgens hem niet, die verdraaien positieve verhalen tot negatieve. 'Ik begrijp het wel. Het komt door mij.' Trump verklaart dat hij eerlijke journalistiek wil. 'Het is zo belangrijk dat het publiek een eerlijke pers krijgt. Het publiek gelooft jullie niet meer. Misschien had ik daar een handje in. Ik weet het niet.' Hij gaf vooral nieuwszender CNN ervan langs, die hij promoveerde van 'nepnieuws' naar 'zeer nepnieuws'.