Hoogtepunten uit Trumps opmerkelijke persconferentie

Donderdagochtend liet Donald Trump aan zijn medewerkers weten dat hij een persconferentie zou geven rond het middaguur. Volgens CNN kon Trump niet wachten zichzelf te verdedigen tegen negatieve berichten in de media. En dus werd in allerijl een extra grote ruimte klaargemaakt in het Witte Huis. De pers werd opgetrommeld voor een meer dan een uur durende bijeenkomst waarin Trump gehakt maakte van de pers, en niet alleen van hen. Na afloop reageerden Amerikaanse media geschokt en draaiden de factcheckers overuren. Trump en zijn aanhangers waren in hun nopjes.



Een overzicht van enkele opmerkelijke momenten. Meer filmpjes onder aan het artikel.

1. Nepnieuws

'Ik zou best een goede verslaggever zijn', zei Trump tijdens de persconferentie. De journalisten in de zaal zijn dat volgens hem niet, die verdraaien positieve verhalen tot negatieve. 'Ik begrijp het wel. Het komt door mij.' Trump verklaart dat hij eerlijke journalistiek wil. 'Het is zo belangrijk dat het publiek een eerlijke pers krijgt. Het publiek gelooft jullie niet meer. Misschien had ik daar een handje in. Ik weet het niet.' Hij gaf vooral nieuwszender CNN ervan langs, die hij promoveerde van 'nepnieuws' naar 'zeer nepnieuws'.

2. De factcheck ter plekke

Gewoonlijk worden Trumps uitspraken en data na afloop in krantenartikelen op feitelijke onjuistheden gecontroleerd. Maar televisieverslaggever Peter Alexander confronteerde Trump tijdens de persconferentie met diens onjuiste cijfers over een gigantische verkiezingsoverwinning: 'Waarom zouden Amerikanen u geloven als u zegt dat de informatie die ze krijgen nep is terwijl u zelf onjuiste informatie geeft?' Trump leek in zijn antwoord zijn medewerkers de schuld te geven: 'Deze informatie heb ik gekregen. Eigenlijk heb ik het ergens gezien.' Daarna gaf hij een andere journalist het woord.

3. De zwarte journalist

Het is een vooroordeel dat Afrikaans-Amerikanen niet graag bevestigd zien: blanken zouden denken dat iedereen met een kleurtje elkaar kent. Toen verslaggever April Ryan van American Urban Radio Networks bij de persconferentie een vraag stelde, leek Trump niet eens door te hebben dat ze journalist was. Ryan vroeg of Trump bij de aanpak van problemen in de grote steden zou overleggen met het politiek samenwerkingsverband van zwarte politici. 'Zeker', antwoordde Trump. 'Wil jij een bijeenkomst regelen? Zijn het vrienden van je?' Ryan reageerde ietwat van haar stuk gebracht: 'Ik ben gewoon een verslaggever, maar ik ken wel een aantal van hen.'

4. 'Nucleaire holocaust' en Rusland

Veel journalisten vroegen naar de relaties tussen Trumps medewerkers en Rusland, naar aanleiding van het aftreden van zijn veiligheidsadviseur. Volgens Trump is dat geen verhaal: 'Rusland is nep' en heeft hij niemand bij de Russen om mee te praten als hij al zou willen. Verslaggevers vroegen ook naar Russische provocaties, nu er al dagenlang een Russische oorlogsschip voor de oostkust vaart. Trump waarschuwde in zijn antwoord voor het gevaar van een 'nucleaire holocaust als geen ander'. Hij verwees ook naar de relaties tussen Rusland en zijn politieke rivaal. 'Ze zeggen dat ik nauwe banden heb met Rusland. Hillary Clinton gaf 20 procent van het Amerikaans uranium weg.' Daarmee verwees Trump naar een onjuist bericht dat onder Clintons ministerschap uranium aan de Russen zou zijn gegegevn.

5. 'Minst racistisch'