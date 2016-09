Hoogzwangere vrouw en baby aangetroffen in koeltransport België

De vluchtelingen zaten minstens twee uur lang in de truck en werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden er door mensensmokkelaars in zijn verborgen in een poging via Calais Engeland te bereiken.



Rond 6 uur trokken de inzittenden de aandacht van de vrachtwagenchauffeur. Die waarschuwde de politie, waarop de vluchtelingen ontdekt werden in de koelwagen. In de laadruimte zaten onder andere twee vrouwen en twee kinderen van één en vier jaar oud.



Hoogzwanger

Eén van de vrouwen was bovendien hoogzwanger. De baby werd net als zijn moeder en de hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen.



De parkeerplaatsen langs de West-Vlaamse snelwegen worden al langer gebruikt om illegaal in het Verenigd Koninkrijk te komen. Illegalen laten zich meestal door smokkelbendes verstoppen in vrachtwagens richting Frankrijk. Sinds de sluiting van enkele Noord-Franse vluchtelingenkampen duiken er aan de kust opnieuw meer transitmigranten op.