Hotelreceptioniste Kos: 'Werkloos of niet, we moeten dóór'

Eerst was er de economische crisis, en de afgelopen twee jaar bleven de toeristen massaal weg omdat ze niet geconfronteerd wilden worden met vluchtelingen. ,,Maar dit seizoen ging goed. We zaten vol. Het hele eiland had er weer zin in. En dan krijg je dit”, zegt Androulis terwijl ze een hand in de richting van de kapotte vleugel zwaait.



Een deel van de gasten koos ervoor de vakantie af te breken en naar huis te gaan. ,,Dat begrijp ik. Maar ik weiger bij de pakken neer te gaan zitten. We moeten dóór”, zegt Betty strijdvaardig. Niet dat dat zo makkelijk is. ,,Er is hier geen sociaal vangnet zoals in Nederland”, vervolgt Betty. ,,We krijgen van de Griekse regering wel een beetje geld in de winter, maar alleen als we kunnen aantonen dat we de hele zomer gewerkt hebben. Dat wordt lastig dit jaar. Maar de problemen van de afgelopen jaren hebben we ook overleefd.”