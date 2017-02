Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

Franse Yanis (5) overlijdt na straf voor bedplassen

12:15 Frankrijk is geschokt door de dood van de vijfjarige Yanis. Hij werd afgelopen maandag levenloos aangetroffen in de buurt van een kanaal vlak bij de Belgische grens. Zijn stiefvader, die hem strafte omdat hij in bed had geplast, is aangehouden.