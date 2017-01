Hulpdiensten: veel doden in skihotel door zware lawine Italië

Het hotel zou volgens Italiaanse media door de lawine deels verwoest zijn en tien meter opgeschoven. In het getroffen hotel verbleven twintig gasten en zeven medewerkers. Onder de hotelgasten zijn ook twee kinderen van rond de vijf jaar. De twee overlevenden van de lawine blijken geluk te hebben gehad. Ze waren hun auto in gevlucht toen ze de muur van sneeuw aan zagen komen. Ze konden nog een tekstbericht sturen aan de hulpdiensten.



Aardbevingen

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen is getroffen. Na de lawine hadden enkele mensen met hun mobiele telefoon om hulp gevraagd. ,,Help, help, we sterven van de kou'', had een persoon via een berichtje op zijn telefoon laten weten. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Het is ijzig koud en het gebied is door de sneeuw moeilijk begaanbaar.



Midden-Italië werd woensdag binnen een uur opgeschrikt door meerdere aardbevingen met een kracht van boven de 5. In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel een dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw.

Enkele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten. Duizenden huishoudens hebben geen elektriciteit.