IJsbergen bedreigen schepen in Noord-Atlantische oceaan

De ijsdienst van de US Coast Guard telde vorige week nog 39 ijsbergen in de buurt van Newfoundland, het gebied waarin 1912 de Titanic zonk. Nu drijven er al zeker 450 kolossale ijsbergen door het steenkoude water in de internationale zeeroutes. Grote zeeschepen varen op lage snelheid door het gebied om botsingen met het ijs te vermijden óf ze varen honderden kilometers om.

Harde wind en klimaatverandering

De US Coast Guard telt normaliter begin april zo’n 80 ijsbergen in de regio. Meer dan 400 zijn er meestal pas in juni: als er meer ijs losbreekt vanwege de warmte. ,,We houden rekening met weer een extreem ijsseizoen, net zoals de afgelopen drie jaar'', aldus Coast Guard-commandant Gabrielle McGrath tegen The Guardian. Extreem houdt in dat er meer dan 600 ijsbergen in de regio ronddrijven. In 2014 waren het er zelfs 1.546.