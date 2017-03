'IJskoude' tiener bekent kindermoord in Herne

Marcel H., verdachte van de moord op de 9-jarige Jaden in het Duitse Herne, heeft bekend. Dat meldt justitie in Duitsland.

H. heeft ook toegegeven dat hij de 22-jarige Christopher doodgestoken. Diens lichaam werd donderdag gevonden in een afgebrand huis. De man was met 68 messteken om het leven gebracht. H. zou de man in de woning hebben vermoord, toen die dreigde naar de politie te stappen vanwege de moord op de jongen.

H. kende Christopher van een opleiding en onderhield contact met hem via internet. Voordat hij hem vermoordde, had hij nog met het slachtoffer in diens woning gegeten en computerspelletjes gespeeld. Hoe hij de woning na de moord in brand heeft gestoken is niet duidelijk. De politie sluit vooralsnog uit dat H. nog meer mensen heeft omgebracht.

Marcel H. (19) werd donderdag aangehouden. In een cafetaria vroeg hij het personeel de politie te bellen. Duitsland was sinds de kindermoord dagenlang in de ban van de klopjacht op Marcel H. Hij bracht de 9-jarige Jaden met veertien messteken om het leven nadat hij hem naar zijn huis had gelokt. H. pochte over zijn misdaad op het 'darknet' van internet en zette beelden van zijn daad online.

Computerspelletjes

Volgens de politie had H., die verslaafd was aan gokken en computerspelletjes, diverse keren geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij wilde zichzelf vergiftigen door met afgesloten ramen de barbecue te laten branden. Toen dat niet lukte, besloot hij een moord te plegen.

Tijdens de verhoren gedraagt hij zich 'ijskoud' en dicteert hij de onderzoekers. Hij praat veel. De politie omschrijft hem als een man die doelloos door het leven ging, meldt Bild. Hij kon geen baan vinden.

Volledig scherm De Duitse politie voerde een klopjacht uit om Marcel H. te vinden. © EPA