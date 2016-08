IJsland vreest voor uitbarsting vulkaan Katla

Het gebied werd vanmorgen vroeg getroffen door aardbevingen van respectievelijke 4.5 en 4.6 op de schaal van Richter. Gevreesd wordt dat de trillingen een uitbarsting kunnen bespoedigen. ,,Het is een behoorlijk dynamische situatie op dit moment, en dat zal de komende uren en dagen zo blijven", aldus wetenschapper Matthew Roberts van het meteorologisch instituut van IJsland. ,,Maar op dit moment zien nog we geen direct gevaar."



IJskap

De 1450 meter hoge vulkaan is voor het laatst in 1918 uitgebarsten. Volgens wetenschappers zou er binnenkort sowieso weer een uitbarsting kunnen zijn, hoewel het ook nog decenia kan duren.



De vulkaan is bedekt met ijs dat de hete lava bij een uitbarsting ruim een uur zou moeten kunnen tegenhouden. Daardoor is er genoeg tijd om het gebied te evacueren en het vliegverkeer in te seinen, licht Roberts toe.



Aswolk

De as afkomstig van de uitbarsting van de dichtbijgelegen vulkaan Eyjafjallajökull legde in 2010 het Europese vliegverkeer nog plat voor zes dagen.