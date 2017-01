'Ik had nooit gedacht dat dit in Quebec zou gebeuren'

VideoCanada is geschokt na een schietpartij bij een moskee in Quebec afgelopen nacht. De klap lijkt het hardst aangekomen te zijn bij de moslimgemeenschap in de Canadese stad. ,,Ik had nooit gedacht dat dit hier in Quebec zou gebeuren."

Het avondgebed was net afgelopen, toen enkele nog onbekende schutters het vuur openden. Daarbij verloren ten minste zes mensen het leven. Een getuige vertelt aan de Canadese krant Le Journal: ,,Mijn vader was binnen. Ze zijn binnengekomen na het gebed, toen iedereen met elkaar discussieerde. Sommigen waren al weg, maar er waren nog aardig wat mensen."

De man, die anoniem wenst te blijven, begrijpt niets van het voorval: ,,Het is totaal willekeurig. Al die mensen daar hebben niets gedaan. Helemaal niets. Ze zijn onschuldig. Ik had nooit gedacht dat dit ons hier in Quebec zou gebeuren. Ik voelde me altijd veilig, maar sinds vanavond stel ik mezelf vragen."

Mohamed Ouezzani verliet vlak voor de schietpartij de moskee. Ook hij is in shock, zo vertelt hij aan La Presse: ,,We voelden een verbondenheid met Quebec en ik hoop dat we die blijven voelen. Wij zijn onderdeel van deze provincie, deze stad. We zijn goed ontvangen en we zijn dankbaar. Het is ook ons land en onze stad. Dit is schokkend."



Doelwit

Abdallah Asafiri, die al 20 jaar in Quebec woont, zou normaal gesproken ook bij het avondgebed zijn geweest. Maar juist gisteren had hij zijn zoon echter zijn auto geleend. Direct na de schietpartij ging hij naar de moskee toe, wachtend op nieuws over zijn vrienden. Hij vertelt: ,,Dit is een nieuwe werkelijkheid. Mensen voelen zich nu ongerust. We zijn een doelwit geworden."

Mohamed Oudghiri, die ook per toeval niet aanwezig was gisteren, onderschrijft dat. ,,We zijn hier niet meer veilig", zo vertelde hij aan een verslaggever van persbureau AP. ,,Ik maak me erg veel zorgen en overweeg zelfs om terug te gaan naar Marokko." Oudghiri woont sinds 42 jaar in Quebec.

Het gebedshuis in Quebec wordt met name in de weekenden druk bezocht, wanneer gelovigen hun kinderen meenemen naar de diensten. Tijdens de schietpartij bevonden zich diverse kinderen in de kelder van de moskee. Mohamed Yangui, de voorzitter van het islamitisch gebeshuis, kan het maar niet begrijpen: ,,Wat is de boodschap achter deze daad? Wat willen jullie?" vraagt hij zich af. ,,Wij werken, betalen belasting en dragen op een positieve manier bij aan de gemeenschap. Dit is onbegrijpelijk!"

De politie heeft inmiddels twee verdachten gearresteerd. Mogelijk was er sprake van nog een derde schutter. Een definitief dodenaantal is tot nu toe nog niet gegeven.

