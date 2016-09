'Ik wist eigenlijk meteen: dit is fout. Wegwezen!'

Het is rond half negen 's avonds als Ger en een vriend bioscoop Cinepolis in de wijk Chelsea uitlopen. De film valt tegen en het duo besluit er vandoor te gaan. Het dichtstbijzijnde metrostation is buiten werking; werkzaamheden. Lopen dan maar.



Niet veel later worden ze overdonderd door een enorme knal zo'n vijftien meter verderop. Ger zet een paar ongecoördineerde stappen, wankelt en valt op de grond. Zijn metgezel valt over hem heen. Het is een chaos. Door de kracht van de explosie zijn de ramen gesprongen en is de straat bezaaid met glas.



Wegwezen

,,Die enorme verplaatsing van kracht. Die druk op je lichaam. Het is zo veel energie die vrijkomt. Dan hoor je al die mensen gillen en wist ik eigenlijk meteen: dit is fout. Wegwezen!"



Kans om lang te blijven kijken krijgen de twee ook niet. In mum van tijd zijn de hulpdiensten ter plaatse en moeten ze vertrekken. ,,We werden echt weggejaagd door de politie. Iedereen moest zo snel mogelijk weg."