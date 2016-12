IKEA betaalt 50 miljoen aan families verongelukte peuters

Twee peuters raakten in 2014 bedolven onder ladekasten van het type Malm. IKEA nam vervolgens maatregelen door gratis spullen beschikbaar te stellen waarmee de kasten aan de muur kunnen worden verankerd, maar later vond nog een dodelijk incident plaats. Daarbij kwam een jongetje van bijna 2 jaar oud uit Minnesota om het leven.



Onderdeel van de schikking is dat IKEA ook geld doneert aan kinderziekenhuizen. Het bedrijf wil nog weinig loslaten over de overeenkomst omdat deze eerst door de rechter moet worden goedgekeurd.



De ongelukken waren voor de meubelverkoper eerder dit jaar al aanleiding om in Noord-Amerika meer dan 27 miljoen kasten terug te roepen.



Reanimeren

Volgens de families heeft Ikea nagelaten hebben te waarschuwen voor de zware kasten. ,,Ik wist niet dat ik de meubels moest verankeren en naar mijn mening zou dat ook niet nodig moeten zijn. Het is een heel gevaarlijk product", zei moeder Jaquelyn Collas eerder tegen ABC News. Haar zoontje, de 2-jarige Curren Collas, stierf toen hij tussen de omvallende kast en zijn bed terecht kwam. Ondanks pogingen van de moeder om haar zoon te reanimeren werd het jongetje een paar uur later dood verklaard.



In de Nederland is de kast nog wel te koop. In Europa zijn fabrikanten namelijk wel verplicht om in de gebruiksaanwijzing te zetten dat de meubels vastgezet moeten worden aan de muur.



IKEA verkocht de voorbije dertien jaar meer dan 147 miljoen ladekasten wereldwijd, waarvan meer dan de helft (78 miljoen) van de MALM-serie. In Nederland gaat het om duizenden exemplaren.