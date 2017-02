Illegale stemmer VS moet acht jaar de cel in

Een 37-jarige vrouw woonachtig in de Amerikaanse staat Texas is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor illegaal stemmen. De vrouw, die als baby vanuit Mexico naar de VS werd gebracht, had bij verkiezingen in 2012 en 2014 gestemd als 'inwoner' terwijl ze als 'niet-inwoner' geen stem had mogen uitbrengen.