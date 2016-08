Illegale tunnel van 30 meter tussen VS en Mexico ontdekt

De tunnel werd ontdekt door Mexicaanse politieagenten die een afvoersysteem voor regenwater onderzochten. Ze troffen in Sonora een illegale put aan met een diameter van 51 centimeter en een lengte van 31,5 centimeter. Van de tunnel bevond 1,5 meter zich in Mexico en 30 meter aan de kant van de Verenigde Staten.



Nog niet in gebruik

De helft van de tunnel werd ondersteund door houten balken. Volgens de Mexicaanse Nationale Veiligheidscommissie was de tunnel nog niet af en was er nog geen uitgang aan Amerikaanse kant.



Er worden onder de grens tussen beide landen vaker tunnels ontdekt, die worden gebruikt om drugs of illegalen de VS binnen te smokkelen. In april ontdekten de Amerikaanse autoriteiten nog een tunnel van meer dan 700 meter tussen een huis in Tijuana en een stuk grond in Otay Mesa (Californië).