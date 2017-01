Immigratiebeleid Donald Trump blijft van kracht

Het ministerie reageert daarmee op de ophef die is ontstaan nadat Donald Trump bepaalde dat alle reizigers uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië voorlopig de toegang tot de VS wordt ontzegd. Hierdoor kwamen tientallen mensen vast te zitten op vliegvelden in Amerika. De mensenrechtenorganisatie ACLU spamde meteen een rechtszaak aan namens twee Irakezen. Een federale rechter in New York oordeelde vervolgens dat de twee het land in mochten. Die uitspraak is geldig voor de hele Verenigde Staten.